FIFA наложила на «Ростов» трансферный бан до лета 2027 года

Международная федерация футбола (FIFA) с 13 января запретила «Ростову» регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон. Об этом сообщается на сайте организации.

В «Ростове» заявили, что у клуба остался долг перед уругвайским «Пеньяролем» за переход полузащитника Родриго Саравии в 2024 году. Отмечается, что этот трансфер «не был оплачен в полном размере, а разбит на транши». «Остался один платеж, который ''Ростов'' на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию»,— подчеркнули в пресс-службе команды. Согласно данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Саравии составила €1,95 млн. Сейчас полузащитник играет за аргентинский «Бельграно».

В декабре 2025 года Федеральная налоговая служба временно приостановила финансовые операции по 11 счетам «Ростова». По информации портала «Чемпионат», задолженность по пеням составляет 2,8 млн рублей.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 21 очко. Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы команда на выезде сыграет с «Краснодаром».

Таисия Орлова