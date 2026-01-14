Реза Пехлеви

Родился 31 октября 1960 года в Тегеране. Старший сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви. В 1967 году был официально провозглашен наследным принцем Ирана и после смерти отца должен был занять престол.

После окончания школы стал курсантом Военно-воздушных сил Ирана. В 1978 году переехал в США для прохождения пилотной подготовки на авиабазе Риз в Техасе. В 1979-м его отец был свергнут в результате исламской революции, после чего вся семья покинула страну.

Окончил программу подготовки пилотов ВВС США, получил степень по политологии в Университете Южной Калифорнии. После смерти отца в 1980 году провозгласил себя шахом Ирана и провел показательную коронацию в Египте. Несколько раз пытался сформировать коалицию иранской оппозиции в изгнании с целью восстановить в стране конституционную монархию.

В настоящее время проживает в США. Возглавляет сформированный в 2013 году политэмигрантами в Париже Национальный совет Ирана, деятельность которого запрещена в Исламской Республике. После израильских ударов по Ирану в июне 2025 года заявлял о готовности возглавить переходное правительство страны.

Автор книг «Ветры перемен: будущее демократии в Иране» (2002), «Иран: Путь к успеху» (2009). Женат, три дочери.