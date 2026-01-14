Пашинян: членство Армении в ОДКБ стало препятствием для закупки оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что членство республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стало серьезным препятствием для доступа на международный оружейный рынок. Кроме того, не все поставки в итоге были осуществлены, заметил премьер. Участие страны в работе ОДКБ заморожено с февраля 2024 года.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Никол Пашинян объяснил, что долгое время иностранные партнеры отказывали Армении в продаже оружия из-за рисков его применения за пределами международно-признанной границы (в первую очередь в Нагорном Карабахе). После того, как Армения и Азербайджан отказались от территориальных претензий друг к другу, «открылся международный рынок вооружений», заявил армянский премьер.

При этом он подчеркнул, что есть и еще одна причина нехватки поставок оружия. «Наше участие в ОДКБ стало серьезным препятствием для доступа к этому международному рынку»,— сказал Никол Пашинян. Здесь же он упомянул 2022 год, в котором Армения заплатила за поставки оружия, но в итоге не получила их. Подробностей он не уточнил.

Еще в 2023 году армянский премьер уже говорил об этой проблеме, уточняя, что речь идет о России. В январе 2025 года Минобороны Армении сообщало, что с Россией достигнута договоренность о частичном списании долга Еревана за счет уже оплаченных поставок вооружений от Москвы, которые не были получены. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в условиях боевых действий на Украине Россия не может выполнять все свои обязательства перед союзниками в срок, но определенные системы вооружения все еще передаются армянской стороне.

Лусине Баласян