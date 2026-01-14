Пашинян сообщил о передаче Азербайджаном четырех пленных

Азербайджан передал Армении четырех пленных, которые были задержаны в Нагорном Карабахе в период боевых действий с 2020 по 2023 годы. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале.

Переданные Армении пленные — Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекджян и Вагиф Хачатрян, сообщил премьер-министр. Их перевезли через мост на реке Хакари и передали армянской стороне.

«По результатам предварительного обследования, у Геворга Суджяна, Давида Давтяна и Вигена Эулджекджяна нет проблем со здоровьем. Состояние здоровья Вагифа Хачатряна первоначально оценивается как удовлетворительное», — написал господин Пашинян. Сейчас вернувшихся пленных перевозят в Ереван, сообщил он.

Азербайджан захватил Геворга Суджяна, Давида Давтяна и Вигена Эулджекджяна 10 ноября 2020 года, отмечает «Sputnik Армения». Днем ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее заявление, которое положило конец 44-дневной второй карабахской войне. Вагифа Хачатряна взяли в плен в августе 2023 года, когда он выезжал из города Ханкенди (бывшего Степанакерта) в Ереван на машине Красного Креста.