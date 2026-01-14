Московского подрядчика заподозрили в хищении аванса при ремонте лицея в Тамбове

Прокуратура Ленинского района Тамбова возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) при исполнении муниципального контракта по капитальному ремонту здания МАОУ «Лицей № 21». Как сообщили в ведомстве, в 2024 году подрядчик якобы похитил 14 млн руб. бюджетных средств, перечисленных ему в качестве аванса.

В марте 2023-го «Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"» объявил аукцион на ремонт школы. Победителем в нем стало московское ООО «Каскад» Игоря Миляева. Компания снизила начальную цену контракта с 99,6 млн до 90,6 млн руб., однако соглашение с ней в итоге заключили за 89,7 млн руб. Согласно документации, подрядчику необходимо было выполнить комплексные строительные, демонтажные и восстановительные работы по усилению конструкций, замене инженерных систем и внутренней отделке. Исполнять обязательства «Каскад» должен был с 1 января 2024 года по 30 июня 2025-го. Гарантия составляла пять лет.

В марте 2025-го контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке из-за срыва сроков выполнения строительно-монтажных работ по отоплению здания — «Каскад» должен был завершить их в ноябре 2024-го. В итоге стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 8,6 млн руб. при фактически оплаченных 32,9 млн руб.

Согласно Rusprofile.ru, ООО «Каскад» зарегистрировано в Москве в декабре 2015 года для производства малярных и стекольных работ. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором и единственным учредителем является Игорь Миляев. В 2024 году компания выручила 84 млн руб., чистая прибыль составила 1,4 млн руб.

В апреле 2025 года компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Решение приняли в тамбовском УФАС из-за срыва сроков капремонта МБОУ «Сатинская СОШ» в поселке Сатинка Тамбовской области. Компания находится в процессе банкротства. В конце сентября 2025-го определением Арбитражного суда города Москвы в отношении нее была введена процедура наблюдения по иску калужского ООО «Базис».

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Орловской области в суд ушло дело о хищении 56 млн руб. при строительстве школы.

Кабира Гасанова