Подрядчик ремонта тамбовской школы попал в реестр недобросовестных поставщиков

Тамбовское УФАС включило столичное ООО «Каскад» в реестр недобросовестных поставщиков из-за срывов срока при выполнения работ по капремонту школы МБОУ «Сатинская СОШ» в поселке Сатинка Тамбовской области. Об этом сообщило ведомство.

Компания стала победителем электронного аукциона в мае 2024 года, предложив 71,9 млн руб. Подрядчик должен был завершить работы до 1 июля 2025 года, однако не выполнил свои обязательства. Заказчик МБОУ «Сатинская СОШ» в одностороннем порядке расторг договор и направил сведения о подрядчике в антимонопольный орган, после чего ведомство включило ООО в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

По данным Rusprofile, ООО «Каскад» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Основной вид деятельности — производство малярных и стекольных работ. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Игорь Миляев. В конце сентября определением Арбитражного суда города Москвы в отношении компании была введена процедура наблюдения по иску калужского ООО «Базис».

В начале недели россошанская строительная компания АО «Коттедж-индустрия» добилась отмены решения воронежского УФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова