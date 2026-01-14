ISU намерен увеличить длительность сезона в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует реформировать календарь соревнований по фигурному катанию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

Основной сезон планируют проводить с сентября по апрель. Члены совета ISU считают текущий календарь (с октября по март) неудачным из-за наложения турниров и недостаточного количества времени на восстановление спортсменов.

Изменения могут вступить в силу с сезона-2027/28. После реформы чемпионат мира будет сдвинут с конца марта на вторую неделю апреля. Чемпионат Европы и чемпионат четырех континентов будут проходить одновременно, на второй неделе марта. Также ISU планирует ввести новый турнир — два полуфинала Гран-при, которые будут проводиться в начале января. Финал Гран-при пройдет на стыке января и февраля.

Кроме того, ISU может обязать фигуристов готовить две произвольные программы на сезон. Также для «улучшения темпа соревнований и уровня вовлеченности зрителей» планируется сокращение длительности короткой и произвольной программ. При этом не уточняется, на сколько конкретно в организации хотят уменьшить продолжительность прокатов.

Таисия Орлова