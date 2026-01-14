Беспилотную опасность объявили в Батайске

В Батайске объявили беспилотную опасность, в городе звучит сирена. Об этом сообщил Валентин Кукин, глава батайской администрации в 14:58.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всех местных жителей просят немедленно уйти с открытых участков улиц и зайти в ближайшие помещения.

«Не подходите к окнам, отойдите от них и держитесь подальше от стекла. Прошу не снимать и не публиковать в сети фото и видео, связанные с работой ПВО и возможными последствиями. Это вопрос безопасности», — написал Валентин Кукин.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что воздушную опасность объявили в Таганроге.

Константин Соловьев