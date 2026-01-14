Представительство ЕС «поздравило» Грузию кадрами уличных протестов

14 января, в День государственного флага в Грузии, представительство ЕС опубликовало в соцсетях поздравительное видео. В нем использованы кадры проходивших в Тбилиси и других городах антиправительственных митингов с требованием отставки правительства и назначения новых парламентских выборов, а также освобождения всех политзаключенных. Об этом сообщает Interpressnews.

«Государственный флаг Грузии напоминает нам о богатой истории и неукротимости грузинского народа… надеемся, этот флаг однажды станет частью европейской семьи и всегда будет реять гордо»,— говорится в тексте, сопровождающем видео.

Демарш представительства ЕС возмутил лидеров правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ). Вице-спикер парламента от ГМ Георгий Вольский на пресс-конференции расценил произошедшее как «еще одно бессовестное проявление отношения Брюсселя к нашей стране». Он выразил уверенность, что представитель ЕС в Тбилиси Павел Герчинский «в данном случае действовал по заданию из Брюсселя». По мнению вице-спикера, ЕС — «это административная структура, которая абсолютно не учитывает интересы Грузии» и «сама не способна на какое-либо миротворчество где-либо».

В итоге господин Вольский назвал поздравительное видео «наглостью с целью поощрения экстремизма», а также проявлением стремления ЕС подтолкнуть Грузию «к противостоянию и войне с Россией».

Грузия считается официальным кандидатом в члены ЕС с ноября 2023 года.

Георгий Двали, Тбилиси