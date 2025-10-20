Грузинский закон встал поперек проспекта

Власти Грузии, судя по всему, решили окончательно ликвидировать последний очаг многомесячного протеста оппозиции — пикет на проспекте Шота Руставели у здания парламента. Уже почти год там ежедневно собираются сотни митингующих, перекрывая проезжую часть. Десятки демонстрантов задержаны и несут ответственность согласно новым поправкам к административному и уголовному кодексам. Ночные аресты идут с возрастающей интенсивностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие в Тбилиси

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Протестующие в Тбилиси

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

То, что грузинские власти больше не будут терпеть ежедневного перекрытия проспекта Руставели, где исторически происходили все самые значительные события новейшей истории Грузии, стало ясно после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе. «Недопустимо, чтобы несколько десятков демонстрантов перекрывали центральный проспект полутора миллионам жителей Тбилиси»,— предупредил глава правительства. И подчеркнул, что власти будут действовать «системно, на основе закона».

Вскоре после этого заявления, 16 октября, парламент Грузии внес в административный и уголовные кодексы ряд поправок, согласно которым перекрытие проезжей части любого проспекта, а также ношение маски и пиротехники теперь наказывается административным арестом на срок до 60 дней.

Причем альтернативы нет, то есть суд не может наказать задержанного штрафом (такой вариант был записан в предыдущей редакции кодекса).

А за повторное аналогичное нарушение теперь предусмотрено уголовное преследование и лишение свободы на срок до 12 месяцев.

Министерство внутренних дел сразу же приступило к исполнению закона. Вечером 19 октября ведомство отчиталось, что за перекрытие проезжей части проспекта Руставели 18-го числа было арестовано 14 человек. Еще против 13 манифестантов было возбуждено делопроизводство по административному кодексу.

Большинство арестованных суд уже приговорил к 14 дням лишения свободы. При этом, сообщая общественности о вердикте суда, МВД особо подчеркнуло: в случае повторного нарушения задержанные будут привлекаться уже к уголовной ответственности.

Почти все задержания и аресты производились ночью. Оппозиционные активисты утверждают, что за последнее время МВД закупило в Китае системы по распознаванию лиц, с помощью которых полиция теперь легко устанавливает личности нарушителей.

По ночам группы полицейских приходят к подозреваемым домой и задерживают их.

Между тем в ночь на понедельник наиболее непримиримые оппозиционеры все же попытались вновь перекрыть проспект. Однако полиция провела «разъяснительную беседу», предупреждая участников пикета об уголовной и административной ответственности, после чего проезжая часть проспекта была освобождена.

Протесты в Грузии начались после прозвучавшего 28 ноября 2024 года заявления премьер-министра Кобахидзе о приостановке переговоров по членству в ЕС. С тех пор свыше 200 человек было задержано, арестовано и приговорено к тюремным срокам за участие в акциях.

Георгий Двали, Тбилиси