Пенсии в Ростовской области выросли на 7,6% в 2026 году

С января 2026 года страховые пенсии в Ростовской области увеличились на 7,6%, что принесло прибавку в среднем 1,7 тыс. руб. каждому из 1,05 млн получателей. Как сообщила пресс-служба Социального фонда России по Ростовской области, работающим пенсионерам индексация начисляется по другой схеме.

«Индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой механизм позволяет пенсионерам получить более существенную прибавку»,— пояснили в отделении фонда.

В 2026 году минимальная страховая пенсия составит примерно 14,2 тыс. руб., средняя — 27,1 тыс. руб. Январское повышение объединило индексацию по инфляции и росту заработных плат. В дальнейшем планируется проводить два повышения в год — 1 февраля и 1 апреля.

Социальные пенсии власти намерены проиндексировать с 1 апреля 2026 года на 6,8%, военные — на 4% с 1 октября.

Валентина Любашенко