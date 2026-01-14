В Илекском районе Оренбуржья из-за непогоды закрыли еще один участок автодороги

В среду, 14 декабря, с 16:00 (MSK+2) из-за сильной метели закрыли для движения автодорогу Мухраново — Чесноковка на участке с 10 км (с. Сладково) по 42 км (с. Нижнеозерное). Об этом сообщает минстрой Оренбуржья.

В министерстве отмечают, что на ранее закрытых трассах ограничение движения для всех транспортных средств продлено до 10:00 15 января. Время снятия ограничения может измениться в зависимости от погодных условий.

Ранее сообщалось, что в среду, 14 января, с 10:00 открыли движение на дороге Саракташ — Новочеркасск с 0 км (п. Саракташ) по 17,5 км (с. Елшанка). Ограничения продлили на участке со 170 км (п. Краснощеково) по 260 км (п. Новоникольск) автомобильной дороги М-5 «Урал» подъезд к пункту пропуска Орск и на других участках автодорог.

Во вторник, 13 января, сообщалось о прекращении движения транспорта на участках дорог в Сакмарском и Тюльганском районах.

Руфия Кутляева