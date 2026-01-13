В Оренбуржье на участках дорог двух районов прекращено движение из-за погодных условий

Во вторник, 13 января, с 18:00 (MSK+2) прекращено движение транспортных средств на участках автодорог в Сакмарском и Тюльганском районах. Об этом сообщает министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

Фото: Владимир Головчанский Фото: Владимир Головчанский

Ограничение связано с ухудшением погодных условий и ограниченной видимостью. Движение прекращено на участках: подъезд к с. Благодарное от автодороги Чебеньки-Троицкое с 0 по 7 км, Чебеньки-Троицкое с 30-о км (н.п. Тимашево) по 4-й км (н.п. Благовещенка).

Ориентировочное время восстановления движения — 10:00 14 января.

Руфия Кутляева