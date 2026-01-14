В Оренбуржье открыли движение на одной автодороге, на ряде участков ограничения продлены

В среду, 14 января, с 10:00 (MSK+2) открыто движение на дороге Саракташ — Новочеркасск с 0 км (п. Саракташ) по 17,5 км (с. Елшанка). Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

До 13:00 продлили ограничение движения для всех транспортных средств на участке со 170 км (п. Краснощеково) по 260 км (п. Новоникольск) автомобильной дороги М-5 «Урал» Подъезд к пункту пропуска Орск.

До 18:00 остаются закрытыми для движения транспорта участки дорог: станция Сара — Самарское с 0 по 48 км, Кувандык — Новосимбирка с 7 по 57 км, Каменноозерное — Медногорск с 91 км (с. Сунарчи) по 106 км (с. Черноречка) в Саракташском районе и со 177 км (выезд из Медногорска) по 184 км (пересечение с а/д федерального значения Подъезд к пункту пропуска Орск, км 207) в Кувандыкском муниципальном округе, Подъезд к с. Благодарное от а/д Чебеньки — Троицкое с 0 по 7 км, Чебеньки — Троицкое с 30 км (с. Тимашево) по 47 км (с. Благовещенка).

Руфия Кутляева