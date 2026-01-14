В Ростове повреждения от удара БПЛА оценят после работы саперов

Оценка ущерба, причиненного атакой БПЛА в Левинцовском районе Ростова-на-Дону, начнется по завершению работы саперов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, выехавший на место происшествия.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«Основная задача сейчас — оказать всю необходимую поддержку пострадавшим: медицинскую, бытовую, психологическую. Каждый случай берется на особый контроль»,— сообщил глава региона.

Еще одной важной задачей Юрий Слюсарь назвал восстановлению коммуникаций. На данный момент атакованный многоквартирный дом от них отключен, в том числе от тепла. Кроме этого, в ряде квартир необходимо срочно обследовать несущие конструкции.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», во время ночной атаки БПЛА в ночь на 14 января в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждения получили две квартиры. В других квартирах многоэтажки разбиты стекла. Для жителей развернут пункт временного размещения. Один из жильцов дома погиб.

Наталья Белоштейн