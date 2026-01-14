Лавров: Россия открыта к контактам с США по Украине, если они будут серьезными

Президент Владимир Путин неоднократно говорил об открытости России к переговорам по Украине, если они будут носить серьезный характер, напомнил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он заявил об этом по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

«Путин неоднократно, в том числе за последние пару недель на различных мероприятиях, подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы и им есть что сказать»,— уточнил господин Лавров.

Bloomberg сегодня сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву. Они хотят встретиться с российским президентом, чтобы передать ему последнюю версию мирного плана по Украине. В предыдущий раз встреча в таком составе состоялась 2 декабря. Тогда переговоры Владимира Путина с американскими чиновниками продлились пять часов. Глава государства назвал встречу «очень полезной», но уточнил, что по некоторым вопросам компромисс найти не удалось.

