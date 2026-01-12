Ларису Долину потребовали выселить с берега ручья в Подмосковье

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов направил в прокуратуру обращение с требованием устранить нарушения со стороны певицы Ларисы Долиной, предположительно, допущенные ею в Подмосковье. По мнению предпринимателя, артистка незаконно вырыла искусственный пруд в защитной прибрежной полосе, сообщили «Известия».

«Работы (по возведению пруда.— “Ъ”) привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима»,— указывается в обращении предпринимателя. По его словам, искусственный пруд площадью 230 кв. м был выкопан без необходимых согласований и экспертиз.

По данным бизнесмена, принадлежащий госпоже Долиной участок незаконно сформирован в пределах 20-метровой прибрежной полосы безымянного ручья. Господин Рыськов уточнил, что по закону прибрежная полоса не может находиться в частной собственности и должна быть доступна для всех.

В своем обращении предприниматель просит привлечь Ларису Долину к административной ответственности и принять меры по устранению нарушений, включая ликвидацию пруда. Помимо этого, господин Рыськов потребовал освободить береговую и прибрежную зоны от частной собственности.

В декабре 2025 года Мосгорсуд постановил выселить певицу из спорной квартиры в Хамовниках, которую госпожа Долина продала Полине Лурье в 2024 году. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и добилась признания сделки недействительной. Покупательница оспорила решение в Верховном суде, Мосгорсуд позднее постановил выселить певицу из квартиры. При передаче недвижимости возникли сложности.

О судебном разбирательстве — в публикации «Ъ» «Квартирник Ларисы Долиной».