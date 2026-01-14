Продажи АвтоВАЗа сократились на четверть в 2025 году

Продажи АвтоВАЗа по итогам 2025 года снизились на 26% за год — до 338 тыс. автомобилей, включая поставки по госконтракту. Об этом сообщил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин на пресс-конференции, передает ТАСС. В 2024 году компания продала 459 тыс. автомобилей.

Доля Lada на российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей за отчетный период снизилась на 3 п.п. и составила 24%, добавил вице-президент. Продажи Lada Granta в 2025 году составили 144,4 тыс. автомобилей, Lada Vesta — 75,1 тыс., а Lada Niva — 69,6 тыс. Реализация модели Lada Largus — 35,9 тыс., Lada Iskra — 6,8 тыс. Меньше всего было продано авто модели Lada Aura — 1,7 тыс.

