В поле зрения Трампа

На посту президента США Дональд Трамп в своих публичных высказываниях неоднократно затрагивал суверенитет, ресурсы и внутренние дела различных государств и регионов от сектора Газа до Венесуэлы. Некоторые из его угроз вышли за рамки заявлений: венесуэльский лидер Николас Мадуро оказался на скамье подсудимых в Нью-Йорке, а в Конгресс США уже внесен проект о контроле над Гренландией. География и основная суть политических притязаний 47-го американского президента — в инфографике “Ъ”.

