Промышленный холдинг отошел судостроителям

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приобрела Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), сообщили в компании. На предприятии будут выпускать малооборотные двигатели высокой мощности, которые необходимы для строительства крупнотоннажного флота. Прежнее руководство предприятия сохранится в полном составе. Сумма сделки не раскрывается, опрошенные эксперты оценили стоимость не менее чем в 1 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «КМЗ» Фото: ООО «КМЗ»

Военно-промышленный холдинг КМЗ занимается строительством катеров различного назначения, малых судов и морских беспилотников. Также предприятие выпускает дизельные установки, теплообменные системы и палубное оборудование и осуществляет ремонт и обслуживание дизельных и газотурбинных двигателей, генераторов и редукторов. В середине июля на заводе запустили производство морских дронов для гражданских целей.

О планах приобретения КМЗ в состав ОСК стало известно еще в июне, однако заключили сделку только месяц спустя. Теперь, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», 99,9% доли ООО «Назия», которому на 100% принадлежит завод, перешли в собственность группы компаний «Морские и нефтегазовые проекты». Группа полностью контролируется ПАО «Завод "Красное Сормово"» — судостроительным предприятием из Нижнего Новгорода, входящим в состав ОСК.

Соглашение подписали в рамках стратегии ОСК по укреплению компетенций в проектировании и строительстве крупнотоннажных транспортных судов для торгового флота. «Совокупность мероприятий, прорабатываемых ОСК с использованием внебюджетных источников финансирования, позволит в перспективе нескольких лет организовать производство малооборотных двигателей, подготовить базу для выхода на серийное производство и создать условия для дальнейшего развития малооборотного двигателестроения в России»,— объяснил гендиректор корпорации Андрей Пучков.

Главной задачей при вхождении в госкорпорацию будет реализация масштабных проектов по импортозамещению. В составе ОСК КМЗ займется разработкой малооборотных судовых двигателей мощностью до 10 МВт, что позволит снизить зависимость от иностранных технологий. В дальнейших планах — выпуск более мощных агрегатов, создание крупнейшего центра компетенций в машиностроении, развитие девяти производственных площадок холдинга, модернизация станочного парка и освоение новой продукции, включая топливные системы и системы управления.

В то же время сумму соглашения стороны не раскрывают, хотя опрошенные «Ъ-СПб» аналитики сходятся во мнении, что его стоимость составляет не менее нескольких миллиардов. Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает актив примерно от 900 млн до 1 млрд рублей. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева выдвигает вилку от 2 млрд до 5 млрд рублей, самую высокую цену сделки обозначил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский — в диапазоне 17–20 млрд рублей.

Стефания Барченкова