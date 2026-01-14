Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР начал проверку из-за буллинга в школе Дзержинска

В Дзержинске по сообщению соцмедиа о противоправных действиях в отношении подростка начата процессуальная проверка. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 14 января 2026 года.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По предварительным данным, несовершеннолетний на протяжении месяца подвергался буллингу.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее были возбуждены уголовные дела из-за буллинга в борской и варнавинской школах. О задержании конкретных подозреваемых по данным делам СКР в дальнейшем не сообщал.

Галина Шамберина