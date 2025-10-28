Уголовное дело возбудили из-за травли ученицы нижегородской поселковой школы

По факту травли 13-летней ученицы поселковой школы в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание). Об этом сообщили в региональном СУ СКР 28 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О том, что школьники подвергают девочку буллингу, следователи узнали из сюжета в СМИ. Девочка рассказала журналистам, что сначала ее били, а затем создали Telegram-канал, где издеваются над ней и другими людьми. Со слов предполагаемого автора канала, над школьницей издеваются, потому что она изгой и никому не нравится. Мать потерпевшей рассказала, что обращалась и к родителям, и в школу, но после профилактических бесед с детьми через несколько дней издевательства возобновляются. Она также сообщила, что отец девочки недавно погиб на СВО.

В ходе расследования следователи дадут правовую оценку и действиям должностных лиц школы.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в СКР возбудили уголовное дело из-за избиения мальчика в школе поселка Варнавино.

Галина Шамберина