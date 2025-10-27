Уголовное дело о халатности возбудили из-за буллинга в варнавинской школе

По факту противоправных действий в отношении ученика школы в рабочем поселке Варнавино Нижегородской области возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального СУ СКР представить доклад о ходе его расследования, сообщили в информационном центре СК России 27 октября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее о случившемся инциденте вышел сюжет у телепрограммы «Кстати». Со слов пострадавшего ребенка, приведенных в сюжете, его избил другой ученик. Мать пострадавшего сообщила, что мальчику диагностировано сотрясение головного мозга. Она считает, что ее ребенок был подвергнут буллингу. Журналисты также пытались выяснить позицию матери напавшего мальчика, однако она не стала комментировать, сославшись на то, что плохо говорит по-русски.

Галина Шамберина