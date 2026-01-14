Российские шорт-трекисты Крылова и Посашков приняли приглашение на Олимпиаду

Российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Крылова

Фото: Sarah Stier - International Skating Union / International Skating Union / Getty Images Алена Крылова

Фото: Sarah Stier - International Skating Union / International Skating Union / Getty Images

12 января МОК пригласил Крылову и Посашкову для участия в Играх. Отмечается, что они прошли проверку на соответствие критериям нейтрального статуса. Российские шорт-трекисты завоевали квоты на дистанциях 1000 м и 1500 м у мужчин и на дистанциях 500 м и 1000 м у женщин по итогам квалификации, которая проходила в рамках Мирового тура.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее приглашение на Игры приняли фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

В декабре на чемпионате России Алена Крылова завоевала золото на дистанциях 500 и 1000 м. Иван Посашков на этом турнире взял золотую медаль в эстафете.

Таисия Орлова