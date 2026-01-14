Рынок акций РФ вырос на новостях о возможной встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Российский рынок акций в ходе основной сессии перешел к росту, следует из данных торгов. Разворот рынка последовал за публикацией агентства Bloomberg о намерении спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера вновь приехать в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

До выхода публикации, по состоянию на 11:25 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,49% — до 2 683,72 пункта, индекс РТС также терял 0,49%, опускаясь до 1 072,17 пункта. После появления новости Bloomberg к 11:34 мск оба индикатора перешли в плюс: индекс Мосбиржи вырос на 0,54% — до 2 711,52 пункта, РТС — до 1 083,27 пункта.

Источники агентства отмечают, что возможная встреча может состояться в январе, однако планы пока не окончательно согласованы. Сроки визита, по их словам, могут быть скорректированы в зависимости от развития событий вокруг Ирана.

2 декабря 2025 года Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным. В течение примерно пяти часов стороны обсуждали положения американского мирного плана, доработанного после консультаций с Украиной. Президент России охарактеризовал встречу как «очень полезную», отметив при этом, что по некоторым вопросам договоренностей достичь пока не удалось.