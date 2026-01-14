«Спорт-Лото» выиграло иск к мэрии Ярославля

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ООО «Спорт-Лото» и обязал мэрию Ярославля продлить на три года срок действия договора на право размещения нестационарного торгового объекта (НТО). Решение опубликовано в картотеке дел.

В июле 2024 года ООО «Спорт-Лото» хотело продлить договор, заключенный в 2016 году, на размещение НТО на Ленинградском проспекте у остановки общественного транспорта «ул. Волгоградская» - в центр. Однако мэрия проигнорировала заявление, не сообщив организации о результатах рассмотрения и причинах отказа.

Как установил суд, у ООО «Спорт-Лото» имелась неустойка по договору на 21 тыс. руб., наличие которой и стало причиной для отказа в продлении договора. Вместе с тем организация не знала о задолженности: письмо с требованием о выплате неустойки, отправленное мэрией, не дошло, что не позволило ООО оплатить неустойку до окончания срока действия договора в целях его продления. Узнала о задолженности организация в ноябре 2024 года, когда мэрия обратилась в суд с требованием о взыскании задолженности. Сразу же долг был погашен, иск мэрия отозвала.

«Суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, на мэрию города Ярославля возложена обязанность продлить срок действия договора на право размещения нестационарного торгового объекта от 13.07.2016 № 283, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью "СпортЛото", на три года»,— указывается в тексте решения суда. Кроме того, с мэрии взыскано 50 тыс. руб. в качестве расходов по госпошлине.

Алла Чижова