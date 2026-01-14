Мишустин поручил разработать программу развития энергетики Дальнего Востока

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 15 июля подготовить проект стратегии развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года. Поручение дано по итогам прошедшей в декабре стратегической сессии, подготовкой документа занимается Минвостокразвития. Среди поставленных правительству и ведомствам задач — разработка проекта долгосрочной программы развития электроэнергетики в регионе.

Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Новая стратегия заменит аналогичный документ, рассчитанный до 2025 года. Господин Мишустин говорил, что за время предыдущей стратегии валовой региональный продукт на Дальнем Востоке вырос на 25%, было привлечено 5,5 трлн руб. частных инвестиций, создано более 170 тыс. рабочих мест.

В числе других поручений:

Минэнерго и Минвостокразвития — до 1 сентября внести проект программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа до 2050 года;

к тому же сроку — при участии «Газпрома» подготовить программу газоснабжения и газификации ДФО на период до 2036 года;

Минтрансу и РЖД — обеспечить модернизацию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также строительство и реконструкцию пунктов пропуска через госграницу в ДФО;

Минтрансу и Минэкономразвития — усилить контроль за оценкой социально-экономической эффективности новых транспортных проектов;

Минздраву — усилить работу по созданию мобильных бригад, провести аудит центров здоровья, расширить практику применения телемедицинских технологий в труднодоступных населенных пунктах, увеличить охват граждан вакцинацией против гриппа и пневмококковой инфекции;

Минпросвещения, Минвостокразвития, Минфину — обновить учебные материалы в школах на труднодоступных территориях, обеспечить поддержку учителей;

Минэкономики и Минвостокразвития — до 1 июля сформировать единую модель привлечения иностранных туристов на Дальний Восток;

Минсельхозу и Росрыболовству — заняться развитием прибрежного рыболовства предприятиями малого и среднего бизнеса.

