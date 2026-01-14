Прощание с Игорем Золотовицким пройдет в МХТ им. Чехова

Церемония прощания с ректором школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится в МХТ имени А. П. Чехова, сообщили в пресс-службе театра. О дате мероприятия станет известно позднее. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Игорь Золотовицкий умер сегодня в возрасте 64 лет. Причиной смерти, по информации ТАСС, стало онкологическое заболевание. Источник агентства в МХТ уточнил, что речь идет о раке желудка.

Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году. С 1989-го преподавал в школе, в 2013 году занял пост ректора. С 1 ноября 2016 года по декабрь 2018-го также был заместителем художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

На счету артиста около 90 проектов. Среди самых известных из них — «Чехов и Ко» (1998), «Игра в модерн» (2003), «Ландыш серебристый 2» (2004), «Быстрее, чем кролики» (2005), «Примадонна» (2005), «Заяц над бездной» (2006), «Сыщик Путилин» (2007), «Неодинокие» (2009), «Быстрее, чем кролики» (2013), «Вы все меня бесите» (2017), «Актрисы» (2023), «Улица Шекспира» (2005).

В 2002 году Золотовицкого удостоили звания заслуженного артиста России. В 2020-м он стал заслуженным деятелем искусств РФ.