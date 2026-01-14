Ректора школы-студии МХАТ Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого пройдут на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил «РИА Новости» источник. Дата пока не известна.

Господин Золотовицкий умер сегодня в возрасте 64 лет. По информации ТАСС, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Игорь Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году. С 1989-го преподавал в школе, в 2013 году занял пост ректора. С 1 ноября 2016 года по декабрь 2018-го также был заместителем художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.