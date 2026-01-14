Франк Артига возглавил футбольный клуб «Рубин»

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о назначении Франка Артиги на пост главного тренера. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франк Артига

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Франк Артига

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На этом посту Франк Артига сменил Рашида Рахимова, который был уволен 13 января. Отмечается, что тренерский штаб, в который также вошли Анис Буссаиди и Хосеп Техедо, «в ближайшее время» приступит к работе с командой на зимних сборах в Турции.

«Я благодарен за эту возможность и рад возглавить команду с такой богатой историей и традициями, поработать в этой большой республике. Хочу поприветствовать болельщиков ''Рубина'' и сказать, что буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы команда радовала вас»,— приводит пресс-служба клуба слова испанца.

Последним местом работы 49-летнего Франка Артиги был ангольский «Петру Атлетику», в прошлом сезоне он возглавлял подмосковные «Химки». Также специалист руководил столичной «Родиной» и испанской «Амностой».

В текущем сезоне «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка по итогам 18 матчей. В первом матче после зимней паузы клуб на выезде сыграет против махачкалинского «Динамо».

Таисия Орлова