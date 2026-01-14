В ЛНР более 85 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ

Украина прошлой ночью вновь атаковала с помощью дронов энергосистему Луганской народной республики (ЛНР). В результате обесточены восемь населенных пунктов. Без электричества остались более 85 тыс. человек, шесть учреждений здравоохранения, пять школ и три насосные станции, сообщило Минэнерго ЛНР. В ведомстве уточнили, что проведение восстановительных работ «осложнено сложной оперативной обстановкой» и угрозой повторных атак дронов.

В предыдущий раз энергокомплекс республики подвергся атаке со стороны Украины в ночь на 2 января. Была выведена из строя подстанция в северных районах, без света остались более 85,4 тыс. человек. В 2025 году правительство РФ выделило ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям 1,5 млрд руб. на возмещение расходов на электроэнергию.