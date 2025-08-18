Новые регионы получат 1,5 млрд руб. на возмещение расходов на электроэнергию

Правительство РФ возместит расходы на поставку электроэнергии в размере более 1,5 млрд руб. для граждан и предприятий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Господин Мишустин подчеркнул на совещании с вице-премьерами, что эта мера поможет предприятиям промышленности и сферы услуг сберечь больше оборотных средств «при сохранении необходимого уровня надежности электроэнергетического комплекса».

В правительстве напомнили, что в текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Согласно сообщению, это позволило увеличить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техническим оборудованием. Всего на эти цели выделили более 10 млрд рублей, отметили в кабмине.