В ЛНР более 85,4 тыс. человек остались без света после ударов ВСУ

В ночь на 2 января ВСУ шесть раз атаковали энергокомплекс Луганской народной республики (ЛНР), сообщило правительство региона. Выведена из строя подстанция в северных районах, из-за чего обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Без света остались более 85,4 тыс. человек.

По состоянию на 12:00 по резервным схемам электроснабжения «перезапитали» 4,9 тыс. абонентов, рассказал первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин. К концу дня планируется восстановить подачу электричества для 40 тыс. абонентов. Ситуация остается сложной в одном из прифронтовых городов, где восстановление электроснабжения займет от трех до пяти суток.

«С главой этого города мы находимся на постоянной связи, нами будет оказана вся необходимая помощь»,— заверил господин Говтвин, которого цитирует пресс-служба правительства ЛНР. О каком городе речь, не уточняется.