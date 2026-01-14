Экс-глава правительства Самарской области знакомится с материалами уголовного дела

Бывший вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов вместе с адвокатами продолжает знакомиться с материалами уголовного дела, фигурантом которого является экс-чиновник. Ожидается, что передача дела в суд может состояться в течение месяца.

Виктор Кудряшов занял должность первого зампреда правительства региона в декабре 2018 года, а временно исполняющим эти обязанности он был назначен еще в ноябре 2017 года. Вместе с экс-главой региона Дмитрием Азаровым господин Кудряшов работал с конца 90-х годов прошлого века. После прошедших в сентябре 2023 года выборов губернатора Самарской области кандидатура Виктора Кудряшова на должность руководителя регионального кабмина не была согласована на федеральном уровне, несмотря на попытки Дмитрия Азарова. По одной из версий, связано это было с тем, что сын экс-главы правительства, проживая в Грузии с семьей, писал посты, критикуя действия властей РФ, в том числе СВО, в связи с чем в его отношении была начата проверка.

Уголовное дело в отношении Виктора Кудряшова было возбуждено 13 ноября 2023 года по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На следующий день чиновник объявил о решении уйти в отставку из-за состояния здоровья. Экс-глава правительства региона был задержан 14 ноября. Спустя два дня суд арестовал Виктора Кудряшова на два месяца, а позже неоднократно продлевал срок пребывания под стражей.

В октябре 2024 года следствие предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) бывшим чиновникам правительства Самарской области из команды экс-губернатора Дмитрия Азарова. Помимо Виктора Кудряшова обвинялись экс-министр строительства Николай Плаксин, экс-врио министра строительства Михаил Асеев и экс-министр финансов Андрей Прямилов, а также «неустановленные лица». Все четверо бывших чиновников находились под арестом в рамках других уголовных дел. Андрей Прямилов скончался 8 декабря 2025 года в онкологическом центре. Незадолго до смерти он был освобожден из следственного изолятора под подписку о невыезде из-за тяжелого заболевания.

Андрей Сазонов