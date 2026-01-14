Никто не захотел транспортировать отходы в Курской области за 284 млн

Восемь аукционов на вывоз отходов в Курской области, объявленных курским регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экопол», признаны несостоявшимися. Ни по одному тендеру заявок от потенциальных подрядчиков не поступило. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Общая сумма начальных цен договоров составляла 284,1 млн руб. Согласно документации, подрядчики должны были вывозить ТКО с 1 января по 31 декабря 2026 года в Беловском, Дмитриевском, Конышевском, Кореневском, Курчатовском, Медвенском и Обоянском районах Курской области, а также в городе Курчатове. Больше всего предлагалось за вывоз 60,8 тыс. куб. м отходов в Обоянском районе — 73,3 млн руб. Минимальная стоимость — 19,9 млн руб. — установлена для транспортировки 32,3 тыс. куб. м ТКО в Кореневском районе.

По данным портала госзакупок, новые торги на вывоз отходов в этих муниципалитетах пока не объявлены.

В конце декабря подряд на транспортировку мусора в Белгороде получил местный «Коммунальщик» за 603 млн руб.

Кабира Гасанова