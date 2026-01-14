Никто не захотел транспортировать отходы в Курской области за 284 млн
Восемь аукционов на вывоз отходов в Курской области, объявленных курским регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экопол», признаны несостоявшимися. Ни по одному тендеру заявок от потенциальных подрядчиков не поступило. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Общая сумма начальных цен договоров составляла 284,1 млн руб. Согласно документации, подрядчики должны были вывозить ТКО с 1 января по 31 декабря 2026 года в Беловском, Дмитриевском, Конышевском, Кореневском, Курчатовском, Медвенском и Обоянском районах Курской области, а также в городе Курчатове. Больше всего предлагалось за вывоз 60,8 тыс. куб. м отходов в Обоянском районе — 73,3 млн руб. Минимальная стоимость — 19,9 млн руб. — установлена для транспортировки 32,3 тыс. куб. м ТКО в Кореневском районе.
По данным портала госзакупок, новые торги на вывоз отходов в этих муниципалитетах пока не объявлены.
В конце декабря подряд на транспортировку мусора в Белгороде получил местный «Коммунальщик» за 603 млн руб.