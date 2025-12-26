На вывоз ТКО в Курской области готовы выделить 284 млн рублей
Курский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экопол» объявил восемь аукционов на вывоз отходов в области. Согласно документации, исполнять обязательства договоров победители тендеров должны с 1 января по 31 декабря 2026 года. Общая сумма начальных цен договоров достигает 284,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Подрядчикам предстоит вывозить ТКО в Беловском, Дмитриевском, Конышевском, Кореневском, Курчатовском, Медвенском и Обоянском районах Курской области, а также в городе Курчатове. Выше всего оценили транспортировку 60,8 тыс. куб. м отходов в Обоянском районе — в 73,3 млн руб. Наименьшую сумму (19,9 млн руб.) предлагают за вывоз 32,3 тыс. куб. м ТКО в Кореневском районе.
Заявки на участие в аукционах на работы в Обоянском, Курчатовском и Медвенском районах, а также в городе Курчатове принимаются до 13 января, итоги подведут 14-го.
В торгах по вывозу отходов в Беловском, Дмитриевском, Конышевском и Кореневском районах можно принять участие до 12 января. Подрядчиков определят 13-го.
В середине декабря регоператор «Спецавтобаза по уборке города Курска» не нашел подрядчиков на вывоз ТКО в пределах трех округов и двух кварталов города. Совокупная начальная цена подрядов составляла 290 млн руб.