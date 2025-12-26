На вывоз ТКО в Курской области готовы выделить 284 млн рублей

Курский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экопол» объявил восемь аукционов на вывоз отходов в области. Согласно документации, исполнять обязательства договоров победители тендеров должны с 1 января по 31 декабря 2026 года. Общая сумма начальных цен договоров достигает 284,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подрядчикам предстоит вывозить ТКО в Беловском, Дмитриевском, Конышевском, Кореневском, Курчатовском, Медвенском и Обоянском районах Курской области, а также в городе Курчатове. Выше всего оценили транспортировку 60,8 тыс. куб. м отходов в Обоянском районе — в 73,3 млн руб. Наименьшую сумму (19,9 млн руб.) предлагают за вывоз 32,3 тыс. куб. м ТКО в Кореневском районе.

Заявки на участие в аукционах на работы в Обоянском, Курчатовском и Медвенском районах, а также в городе Курчатове принимаются до 13 января, итоги подведут 14-го.

В торгах по вывозу отходов в Беловском, Дмитриевском, Конышевском и Кореневском районах можно принять участие до 12 января. Подрядчиков определят 13-го.

В середине декабря регоператор «Спецавтобаза по уборке города Курска» не нашел подрядчиков на вывоз ТКО в пределах трех округов и двух кварталов города. Совокупная начальная цена подрядов составляла 290 млн руб.

Кабира Гасанова