В Армении исключили участие России в проекте «Маршрут Трампа»

Для реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity) возможно сотрудничество с Россией, но непосредственное ее участие в проекте исключено. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Маршрут Трампа» — это проект восстановления железнодорожного участка в Армении. Он будет соединять Азербайджан с Нахчываном. Инициатива, связанная с посредничеством Дональда Трампа по урегулирования отношений Еревана и Баку, предполагает передачу коридора в долгосрочную аренду американской компании для управления и обеспечения безопасности. Основная цель проекта — создать новый транзитный пути между Азией и Европой под контролем США.

«Участие России в проекте не обсуждалось. Рамки деятельности TRIPP уже ясны»,— сказал министр на пресс-конференции в Вашингтоне (цитата по «Интерфаксу»).

Министр подчеркнул, что у Еревана «нет цели исключать» Москву и что «всем близким и не очень близким соседям выгодно разблокирование» транспортных коммуникаций. Господин Мирзоян напомнил, что Россия в Армении «имеет присутствие в разных инфраструктурах, к примеру, в железных дорогах». Последние могут «создать возможности для связи, сотрудничества с TRIPP», добавил он.

Сегодня глава МИД Армении и госсекретарь США Марко Рубио утвердили совместное заявление о реализации проекта «Маршрут Трампа». Страны договорились создать совместную компанию TRIPP Development Company, которая будет управлять проектом и владеть правами на развитие маршрута еще 49 лет. 74% ее акций достанется США, 26% — Армении. В перспективе доля Еревана может вырасти до 49%.