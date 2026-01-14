Армения и США договорились о рамках реализации «Маршрута Трампа»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио утвердили совместное заявление о рамках реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В документе указано, что страны договорились создать совместную компанию TRIPP Development Company, которая будет управлять проектом и владеть правами на развитие маршрута еще 49 лет. 74% ее акций достанется США, 26% — Армении, позже доля Еревана может вырасти до 49%.

Армения по итогам реализации проекта получит развитие и инвестиции, США — новые транспортные направления и рынки, указано в документе. При этом Ереван сохранит полный контроль над своей территорией, законами и границами, но обещает активно содействовать проекту: координировать госорганы, выдавать разрешения, поддерживать связь с США и продвигать нормализацию отношений с соседними странами.

Проект свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении. О создании TRIPP договорились премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, когда в августе прошлого года в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.