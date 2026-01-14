Apple зарегистрировала товарный знак в России

Американская корпорация Apple зарегистрировала в России товарный знак. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

Компания подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в ноябре 2023 года. В январе 2026 года Роспатент одобрил ее. Под этим брендом Apple планирует оказывать в России образовательные и развлекательные услуги, выпускать музыкальную продукцию и кино, издавать книги.

До этого Apple дважды отказали в регистрации изобразительного знака технологии AirPlay в России. В первый раз Роспатент принял такое решение осенью 2024 года. После этого Apple попыталась оспорить отказ, но в мае 2025-го Палата по патентным спорам оставила в силе решение ведомства.