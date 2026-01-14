Жалобу владельца свиней, гуляющих по Ревде, передадут в Свердловский облсуд

Жалобу фермера Анатолия Луткова, чьи свиньи находятся на свободном выгуле по Ревде (Свердловская область), передадут в областной суд. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свердловский областной суд решит, принять жалобу или отклонить. Это связано с изменениями в гражданский процессуальный кодекс (ГПК), которые вступили в силу с 1 января 2026 года.

Свиньи принадлежат фермеру Анатолию Луткову и свободно разгуливают по городу. Эта проблема возникла еще в 2024 году, тогда суд установил, что в содержании свиней есть нарушения и постановил их исправить. Однако это сделано не было, и приставы обратились с ходатайством об изъятии свиней, которое было удовлетворено.

Отлов свиней должен был начаться с 12 января, однако его отложили. Это связано с жалобой, которую подал фермер на решение суда. Она была немотивированной и суд дал время до конца декабря для исправления нарушений, 12 января Анатолий Лутков подал исправленный документ.

Анна Капустина