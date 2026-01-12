В Ревде отложили изъятие свиней на свободном выгуле из-за жалобы владельца

В Ревде не вступило в силу решение суда об отлове свиней фермера Анатолия Луткова, информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе судов Свердловской области. Причиной стали нарушения в поданной им апелляции на решение.

Фермер Анатолий Лутков обжаловал решение суда, предполагающее отлов свиней, свободной гуляющих по Ревде, и передачу их в крестьянско-фермерское хозяйство из села Кленовское. Оно должно было вступить в силу 12 января.

В апелляции фермера нашли нарушения — она была немотивированной. Суд дал срок для их устранения, который истекал перед новогодними праздниками. Анатолий Лутков может подать исправленную жалобу до конца сегодняшнего для.

Напомним, суд установил, что животные находились на свободном выгуле, а останки и отходы их жизнедеятельности хранились на территории фермы. Это опасно для людей и окружающей среды. В 2024 году суд постановил исправить нарушения, однако фермер этого не сделал. Тогда приставы обратились с ходатайством об изъятии свиней, которое было удовлетворено. На прямой линии мэр города Татьяна Клепикова заявляла, что к отлову приступят 12 января, когда в силу вступит решение суда.

Анна Капустина