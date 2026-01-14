В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В Советском районе Ростова-на-Дону вводят локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Режим ЧС будет действовать «в границах микрорайона, где нанесен ущерб после падения БПЛА», уточнил чиновник. На месте создан оперативный штаб, для оценки ущерба сформируют комиссии. Для эвакуируемых жителей поврежденного многоквартирного дома планируется предоставить места в пункте временного размещения.

Сегодня ночью силы ПВО сбили над Россией 48 беспилотников. Над Ростовской областью перехватили 25 дронов. Здесь в результате атаки погиб мужчина, еще четыре человека пострадали.