Бывшие земельные участки владельцев IKEA в России перешли к девелоперам

Связанная с девелопером «Брусника» компания МИП выкупила 39,8 га бывших участков шведской Ingka Group (управляет магазинами IKEA) в Челябинской области, где ранее планировалось строительство торгового центра «Мега». Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные ЕГРН. Информацию о сделке изданию подтвердил представитель девелопера.

Еще один участок Ingka Group площадью около 40 га в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области в 2025 году перешел к АО «СЕВНИИГИМ», следует из данных Росреестра. Эта площадка была приобретена шведской группой в 2016 году под проект «Мега Новоселье» стоимостью около 23 млрд руб., однако в 2020 году Ingka отказалась от его реализации из-за смены стратегии. Аналогичная судьба постигла и участок в Челябинской области, где компания также отказалась от строительства ТЦ.

Сеть торговых центров «Мега» в России в 2023 году выкупил Газпромбанк. В ноябре 2025 года банк сообщил о передаче в управление «Велес Менеджменту» части своих активов, включая УК «Мега» и 14 торговых центров «Мега» в 12 регионах.

После ухода Ingka Group с российского рынка в 2022–2023 годах обе площадки оставались неиспользуемыми. В ноябре 2024 года структуры, владевшие этими активами, перешли к АО «Марс», действовавшему в интересах бизнесмена Роберта Узилова, а затем были перепроданы. По оценкам консультантов, участок в Челябинской области мог стоить 100–400 млн руб., а площадка в Новоселье — от 200 млн до 1,5 млрд руб.

Эксперты отмечают, что оба участка приобрели жилые девелоперы и, вероятнее всего, они будут использованы под комплексную жилую застройку. В «Бруснике» пояснили, что покупка обусловлена потенциалом локации и возможностью реализации современного многофункционального проекта, однако окончательные решения будут зависеть от согласований, рыночной конъюнктуры и прорабатываемой концепции.