После коммунальной аварии в Рубцовске разработают новую схему теплоснабжения

В Рубцовске (Алтайский край) разработают новую схему теплоснабжения города на период до 2044 года, сообщает горадминистрация. Ранее программа была сформирована до 2035 года. Работы проходят в соответствии с ФЗ РФ «О теплоснабжении» и постановлением правительства России «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», утром 12 января в Рубцовске произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм в районе дома №15 на Рубцовском проспекте. В результате коммунальной аварии более 900 жилых домов, а также более 50 соцобъектов остались без теплоснабжения. Ремонтные работы были завершены к утру 13 января.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Это уже вторая крупная авария на теплосетях Рубцовска за последние недели. 30 декабря также был поврежден трубопровод, в результате без тепла остались около 150 зданий.

Александра Стрелкова