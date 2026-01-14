Генпрокуратура решила взыскать с бывшего сенатора Савельева 609 млн руб.

Первый заместитель генерального прокурора РФ подал иск в Одинцовский городской суд к бывшему сенатору Дмитрию Савельеву о взыскании более 609 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным Генпрокуратуры, господин Савельев имел не предусмотренный законом доход и скрывал его от декларирования в период действия своих полномочий в Совете федерации как представителя Тульской области. Надзорное ведомство считает, что в те годы парламентарий перевел свои активы «в теневой сектор экономики и управлял ими запрещенными способами», за счет чего извлекал «несправедливые конкурентные преимущества ведения нелегального бизнеса».

Дмитрий Савельев был лишен неприкосновенности и арестован в августе 2024 года по подозрению в попытке организации заказного убийства бизнесмена Сергея Ионова. В настоящее время уголовное дело рассматривает Тверской суд Москвы. Бывший сенатор находится в СИЗО. В прошлом году он заявил о намерении отправиться на СВО.

В 2021–2022 годах АК Барс Банк обратился в суд с исками о взыскании с Дмитрия Савельева и его бывшего бизнес-партнера Сирина Бадрутдинова долгов по договорам о выдаче кредитов и банковских гарантий на общую сумму более 1 млрд руб. Как писал «Ъ», эксперты Минюста признали достоверность подписей экс-сенатора под рядом договоров поручительства перед банком.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дмитрий Савельев расписался за миллиард».