Экс-сенатор расписался за миллиард

Как стало известно «Ъ», эксперты Минюста признали достоверность подписей экс-сенатора Дмитрия Савельева под рядом договоров поручительства перед ПАО «АК Барс Банк». Теперь с него может быть взыскано более 1 млрд руб., а материалы разбирательства использованы следствием для его уголовного преследования за махинации. Сейчас господина Савельева судят по обвинению в подготовке заказного убийства.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Экс-сенатор Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2021-2022 годах «АК Барс Банк» обратился в Лениногорский городской суд Татарстана с исками о взыскании с Дмитрия Савельева и его бывшего бизнес-партнера Сирина Бадрутдинова долгов по договорам о выдаче кредитов и банковских гарантий, заключенных с ООО «Спецстройсервис» и ООО «Уралстройнефть», на общую сумму более 1 млрд рублей. Самостоятельно расплатиться с банком компании не смогли, в связи с чем АК Барс обратился за взысканием к поручителям, коими выступали совладельцы предприятий.

Господин Савельев являлся фактическим бенефициаром компаний с 70% долей уставного капитала. В ходе разбирательства Дмитрий Савельев отказался признать факт заключения им в 2019-2021 годах договоров поручительства, заявив в суде, что займы и договоры о выдаче банковских гарантий он не одобрял, поручительства не подписывал, а подписи от его имени подделал господин Бадрутдинов с целью вывода активов и средств из компаний.

Не поверив заявлениям господина Савельева, Лениногорский горсуд иски банка удовлетворил, однако Верховный суд Татарстана, рассматривая апелляционные жалобы экс-сенатора, производство по делам приостановил.

Как оказалось, в 2022 году господин Савельев, чтобы подтвердить свою позицию, обратился в Домодедовский городской суд Мособласти с иском о признании указанных договоров поручительства между ним и АК Барс банком заключенными от имени и в интересах господина Бадрутдинова, а также заявил о том, что имеющиеся в документах подписи сфальсифицированы.

Подмосковный суд назначил почерковедческую экспертизу. Согласно выводам экспертов Центра судебной экспертизы при Минюсте РФ, в представленных «оригиналах договоров поручительства подписи выполнены самим господином Савельевым, а не иным лицом». Опираясь на выводы экспертиз, суд 9 апреля 2024 года отказал в удовлетворении требований господина Савельева. Данные решения были оставлены без изменения определениями Московского областного суда, а в феврале этого года — и Первого кассационного суда общей юрисдикции.

После этого ВС Татарстана возобновил производство по жалобам господина Савельева, и в апреле 2025 года оставил без изменения решение Лениногорского суда о взыскании с экс-сенатора 661 млн рублей. При этом еще два дела о взыскании с господина Савельева почти 400 млн руб. продолжаются. А для того, чтобы вынести окончательное решение, суд снова назначил почерковедческую экспертизу.

По данным «Ъ», заключением Центра судебной экспертизы при Минюсте РФ 21 августа 2025 года снова был сделан вывод о выполнении подписей в договоре самим господином Савельевым.

Решение по данному вопросу ВС Татарстана должен принять 1 декабря. Если постановления Лениногорского суда будут оставлены без изменения, а в апелляционных жалобах господину Савельеву будет отказано, экс-сенатору предстоит выплатить более 1 млрд руб. Кроме того, данные обстоятельства Следственный комитет России (СКР) наверняка учтет в уголовном деле о хищении 74 млн руб. из ООО «Спецстройсервис».

Напомним, как ранее сообщал «Ъ», в конце 2024 года Генпрокуратура, не согласившись с трактовкой событий, связанных с выводом средств из ООО, возвратила материалы в комитет для дополнительного расследования. При этом надзорный орган указал, что обвинение господину Бадрутдинова и других фигурантов в хищении средств компании противоречит собранным доказательствам, так как материалы дела указывают на противоправную деятельность бывшего сенатора Дмитрия Савельева, в чьих интересах в 2018–2019 годах и выводились деньги. Новое расследование уголовного дела не закончено, и господин Савельев вполне может стать его фигурантом.

Сейчас же дело экс-сенатора рассматривается в Тверском райсуде Москвы. По версии все того же СКР, весной 2024 года ветеран-«афганец» Юрий Нефедов получил от тогдашнего члена СФ Савельева через его помощницу $100 тыс. За вознаграждение он должен был ликвидировать экс-партнера по бизнесу Сергея Ионова, отбывавшего срок в колонии. За половину суммы к заказу подключился тульский авторитет Сергей Дюков (Дюк). Все они были задержаны, после того как сотрудник УФСИН, к которому злоумышленники обратились за помощью, передал информацию в ФСБ.

Николай Сергеев