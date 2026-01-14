«Мосгортранс» получил 33 автомобиля Lada e-Largus от ижевского автозавода

АвтоВАЗ поставил в парк «Мосгортранса» 33 электроавтомобиля Lada e-Largus ижевского производства. Как сообщает пресс-служба предприятия, передача электрокаров состоялась на электробусной площадке «Митино» 13 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

«Электромобили используют для оперативного ремонта и обслуживания инфраструктуры наземного городского транспорта Москвы. Это необходимо для повышения качества поездок пассажиров»,— говорится в сообщении.

В конце декабря «Ъ-Удмуртия» писал, что стоимость контракта по поставке e-Largus составила 129 млн руб. «Мосгортранс» — крупнейший оператор наземного транспорта России. Он обслуживает около столичных 260 рейсов.

Производство электрокаров началось на ижевском автозаводе в сентябре 2024 года. E-Largus — единственный отечественный электроавтомобиль. Пиковая мощность электромотора машины достигает 120 кВт. Запас хода — до 320 км.

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов на церемонии открытия заявлял, что «первый по-настоящему отечественный и высоколокализованный электромобиль» будет пользоваться «заслуженным спросом». Слова представителя автоконцерна передавал корреспондент «Ъ-Удмуртия».

На церемонии запуска производства e-Largus глава Удмуртии Александр Бречалов назвал отечественный электрокар «точно конкурентным продуктом» и напомнил о планах приобрести модель. Об этом руководитель региона заявил после тест-драйва первого экземпляра.

В апреле аналитики «АСМ-Холдинг» сообщали, что после запуска производства e-Largus на ижевском автозаводе на учет в ГАИ был поставлен только один e-Largus.

Справка

Основные производственные площадки крупнейшего в России автоконцерна расположены в Тольятти и Ижевске. Ижевский автозавод вошел в группу АвтоВАЗ в 2011 году («Lada Ижевск» — на 100% дочернее предприятие концерна). Производительность удмуртского предприятия составляет 32 автомобиля в час. Площадь сборки — 21 тыс. кв. м. Ижевский автозавод — предприятие полного цикла: прессовое производство, литье и окраска пластика, сварка, окраска, сборка.

В 2015–2022 годах на «Lada Ижевск» собирались автомобили Lada Vesta. В начале 2023 года сборка была перенесена в Тольятти. На Ижевском автозаводе сохранилось создание штампованных и пластиковых изделий. В 2024 году на удмуртском предприятии стартовало серийное производство автомобилей Lada Largus: в мае — модели на ДВС, в сентябре — электрической версии.