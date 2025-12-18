«Мосгортранс» закупит партию e-Largus ижевского автозавода

«Мосгортранс» приобретет 33 электромобиля Lada e-Largus. О заключении контракта на поставку крупной партии электрокаров со столичным ГУП сообщает пресс-служба «Лада Ижевск».

Эти данные подтверждаются контрактом на госзакупках, который обеспечит АО «Лада Сервис». Начальная цена составляет 129 млн руб. По данным ижевского автозавода, электрокары передадут «Мосгортрансу» до конца года. Представители покупателя провели предтоварную приемку в начале декабря.

Напомним, в апреле аналитики «АСМ-Холдинг» сообщали, что после запуска производства e-Largus на ижевском автозаводе на учет в ГАИ был поставлен только один e-Largus.

Производство e-Largus на площадке ижевского автозавода запустили в сентябре 2024 года. Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов на церемонии открытия заявлял, что «первый по-настоящему отечественный и высоколокализованный электромобиль» будет пользоваться «заслуженным спросом». Слова представителя автоконцерна передавал корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Актуальных данных о цене электрокара нет. При запуске производства называлась стоимость почти 3 млн руб. с учетом госсубсидий. Запас хода пассажирской модели отечественного электрокара — 420 км, грузопассажирской — от 320 км. Электромобиль развивает скорость до 145 км/ч.

На церемонии запуска производства e-Largus глава Удмуртии Александр Бречалов назвал отечественный электрокар «точно конкурентным продуктом» и напомнил о планах приобрести модель. Об этом руководитель региона заявил после тест-драйва первого экземпляра.

Подробнее о запуске производства читайте в материале «По-настоящему отечественный».

Автозавод в Ижевске запустил серийное производство Lada e-Largus. На предприятии осуществляют полный цикл производства — сварка, покраска кузова и финальная сборка. Уровень локализации e-Largus превысил 50-процентную планку. До конца года выпустят несколько десятков Lada e-Largus. Силовую установку разработали российская компания «Системы автономной энергии» вместе с инженерами «АвтоВАЗ». Глава Удмуртии Александр Бречалов и президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассказали о трудном пути автозавода и поблагодарили рабочих. Господин Бречалов провел тест-драйв первого e-Largus и сообщил, что собирается приобрести электромобиль. Стоимость электромобиля e-Largus начинается от 2,99 млн рублей. Максимальная скорость электрической версии — до 145 км/ч. Запас хода e-Largus составляет 420 км для пассажирской версии, от 320 км — для грузопассажирской.

Справка

Основные производственные площадки крупнейшего в России автоконцерна расположены в Тольятти и Ижевске. Ижевский автозавод вошел в группу АвтоВАЗ в 2011 году («Lada Ижевск» — на 100% дочернее предприятие концерна). Производительность удмуртского предприятия составляет 32 автомобиля в час. Площадь сборки — 21 тыс. кв. м. Ижевский автозавод — предприятие полного цикла: прессовое производство, литье и окраска пластика, сварка, окраска, сборка.

В 2015–2022 годах на «Lada Ижевск» собирались автомобили Lada Vesta. В начале 2023 года сборка была перенесена в Тольятти. На Ижевском автозаводе сохранилось создание штампованных и пластиковых изделий. В 2024 году на удмуртском предприятии стартовало серийное производство автомобилей Lada Largus: в мае — модели на ДВС, в сентябре — электрической версии.