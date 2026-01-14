Серийный похититель красной икры задержан в Ярославской области

В Угличском районе установлен подозреваемый в серии краж красной икры из магазинов в период новогодних праздников. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В полиции зарегистрировано семь заявлений от владельцев продуктовых магазинов о похищении икры, общая сумма ущерба превысила 30 тыс. руб.

Подозреваемый — мужчина 1989 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, был выявлен в ходе оперативных мероприятий. По его словам, он скрывал похищенное в куртке, выносил из магазинов и затем продавал.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, ведутся дополнительные проверки по другим возможным фактам хищения.

Антон Голицын