Главу района в Алтайском крае впервые изберут по региональному закону 2025 года

Первомайский район станет первым муниципальным образованием Алтайского края, выборы главы которого пройдут по губернаторскому указу №202 от 10 декабря 2025 года. Это следует из сообщения правительства региона.

Согласно сообщению, глава края Виктор Томенко начал принимать документы от политических и общественных структур, имеющих право предлагать кандидатов на пост главы района. В их число входят политические партии, имеющие представительство в Госдуме РФ и законодательном собрании Алтайского края, совет муниципальных образований и общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Указ №202 утверждает положение о порядке внесения кандидатур на пост главы муниципалитета в соответствии с законом «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края» от 1 ноября 2025 года. Согласно этому закону, только губернатор может внести кандидатуры на пост главы города или района в местный парламент.

Первомайский район с населением 53 тыс. человек находится на северо-востоке Алтайского края. Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2025 года в суд было направлено уголовное дело в отношении экс-главы района Юлии Фроловой, обвиняемой в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Она была задержана летом прошлого года. Врио главы был назначен Максим Сабына.

Прием документов продлится до 6 февраля.

